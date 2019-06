Leipzig

Da ist er, der Sommer. Und da sind sie auch wieder, die Insekten. Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, sich vor den Nebenwirkungen der warmen Jahreszeit zu schützen. Maßgeschneiderte Lösungen für die eigenen vier Wände gibt es bei den Experten von Fliegengitter Leipzig. Der Fachbetrieb im Stadtteil Leutzsch stellt Qualitätsfliegengittersysteme her und setzt sie passgenau beim Kunden ein. Welches Produkt für welche Bedürfnisse geeignet ist, erfahren Interessierte in der persönlichen Beratung am Telefon oder in der Verkaufsausstellung. Die Produktpalette ist groß. Dazu zählen unter anderen Fliegengitter, Dach – und Fensterrollo, Türrollo sowie Schwenktüren, Schiebetüren und komfortable Pendeltüren. „Eben alles was vor ungebetenen Krabbeltieren, Ungeziefer und Pollen schützt“, fasst Inhaber Dieter Dörr zusammen.

Dazu kommen anspruchsvolles Design, vielfältige Farbmöglichkeiten, Sonderformen, langjährige Berufserfahrung – und ein individueller Service. Nach der telefonischen Beratung ist ein kostenfreies Aufmaß beim Kunden selbstverständlich. Danach werden die Qualitätsfliegengitter maßgenau gefertigt.

Und die Kunden sind davon begeistert. „Man merkt, wie wichtig den Leuten das Thema Insektenschutz geworden ist“, berichtet Dieter Dörr. Das Mehr an Lebensqualität empfinden die Menschen beim Frühstückstisch, Nachmittagskaffee, im Schlafzimmer – eigentlich überall. Noch ein Aspekt, der viele überzeugt: „Fast 60 Prozent unserer Kunden leben in einer Mietwohnung und legen Wert darauf, dass ihre Türen und Fenster unbeschädigt bleiben. Deswegen montieren wir unsere Produkte auch so, dass nichts zu Schaden kommt.“

Von PR/LMG