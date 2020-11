Leipziger Badausstatter Impulsbad mit großer neuer Fliesenausstellung

Leipzig

Jede Krise birgt auch eine Chance – daran glaubt die Familie Baderke vom Leipziger Bäderspezialisten Impulsbad. Der gläubige Geschäftsmann Baderke ließ sich in der Coronakrise seine Zuversicht nie nehmen.

Er nutzte die Zeit im Frühjahr, in der auch sein Geschäft schließen musste, für seine neue Fliesenwelt: „Immer mehr Häuser und Wohnungen werden heute mit Fußbodenheizung ausgestattet, da bieten sich unsere hochwertigen Stein- und Keramikfliesen optimal als Bodenmaterial an“, schwärmt der Bäderprofi.

Und davon können die Kunden im großen Ausstellungsgebäude in der Stöhrerstraße 5 eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Größen, Stilrichtungen und Materialien erleben und anfassen. Ob Fliesen für Böden und Wände in Badezimmerräumen, oder großflächige Steinfliesen für Flure und Wohnzimmer – das edle Material ist extrem langlebig sowie leicht hygienisch sauber zu halten und bringt römisch-italienisches Flair in die eigenen vier Wände.

Neben der Riesenauswahl zum Anschauen gibt es Fachberatung, Lieferung und professionelle Verlegung von Fliesen als Serviceangebot dazu – von Leipziger Meisterbetrieben fachgerecht umgesetzt. Und diese Leistung bietet Impulsbad für alle Badmöbel, Wannen und Duschen, Armaturen, Heizkörper – und natürlich für die Fliesenverlegung.

„Die Schließzeit hat uns die nötigen Freiräume gegeben, unsere Fliesenabteilung solide und vielfältig aufzubauen und das Sortiment an Badausstattungen zu erneuern. Deswegen bin ich Gott dankbar, dass wir mit voller Energie und ganz neuen Produkten aus dieser Zeit herausstarten konnten“, verbreitet Baderke Zuversicht. „Denn am Ende steht das Kreuz im Licht.“

Impulsbad |Stöhrerstraße 5 | 04347 Leipzig | Tel.: 0341 30875644 | www.impulsbad.de

