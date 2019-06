Leipzig

Der Umbau der Wanne zur Dusche lässt sich bei guter Planung in wenigen Stunden realisieren. Die Schmutz- und Lärmbelästigung ist minimal. Schon am nächsten Tag steht dem sicheren und komfortablen Duschvergnügen nichts mehr im Weg. Barrieren im Bad lassen sich häufig meist einfacher beseitigen, als sich das die Bewohner einer Wohnung oder eines Eigenheimes vorstellen können. Die günstigen Teilsanierungen erleichtern den Alltag von nicht mehr ganz so beweglichen Menschen sehr. Zudem werden sie in vielen Fällen mit bis zu 4000 Euro gefördert.

Der größte Wunsch von Senioren und pflegebedürftigen Menschen ist es, im gewohnten Umfeld so lange wie möglich leben zu können. Daher unterstützen die Pflegekassen Umbaumaßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Mit dem Förderbetrag lässt sich etwa eine Wanne zur ­Dusche umbauen, oder eine Badewannentür in die vorhandene Wanne einsetzen. Die einfachen Umbauten erledigen die Profis von Badbarrierefrei an nur einem Tag. Sie erleichtern die Körperpflege und ­senken das Unfallrisiko erheblich. Denn eine begehbare, ­geräumige Dusche bietet Komfort und Sicherheit für die Familie. Alle Informationen sind online unter www.leipzig.badbarrierefrei.de zu finden oder unter 0341 566892770 kostenfrei zu erfragen.

Von PR/LMG