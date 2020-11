Mit Liebe selbst gemacht: Ideen für den Hausbau gibt es im Unger-Park

Leipzig

Es liegt schon lange im Trend – das „Haus- und Handgemachte“. Gerade im Herbst werden die verschiedensten Chutneys, Marmeladen und Gelees in der eigenen Küche geköchelt. Das macht richtig viel Spaß. Die hausgemachte Pflaumenkonfitüre mit Mandeln schmeckt grandios und man weiß genau, was wirklich in der Tomaten-Chili-Konfitüre drin ist: nämlich Olivenöl, Knoblauchzehen, geriebener Ingwer, gewürfelte Tomaten, getrocknete Chiliflocken und Rosmarinblätter. Garantiert keine rätselhaften Zusätze. Man schmeckt eben die Liebe, die man bei der Herstellung der süßen und herzhaften Aufstriche reingesteckt hat.

Mit Liebe gebaut

Bei der Kreation des eigenen Hauses ist das nicht viel anders. Je mehr eigene Ideen, Liebe und Herzenswünsche in das Projekt „Haus“ einfließen, umso glücklicher ist man am Ende mit dem Ergebnis. Diese Erfahrung macht garantiert jeder Bauherr. Aber auch die Berater der verschiedenen Hausbaufirmen in der Musterhausausstellung UNGER-Park Leipzig stellen diese Tatsache bei jedem einzelnen Bauvorhaben fest.

Mit persönlichem Stempel

Egal, ob es sich um die Optik der Fassade oder die Gestaltung des Wohnraumes handelt, ganz egal, ob es um die technische Ausstattung oder die Auswahl der Baumaterialien geht – jede Familie, jedes Paar oder jeder Single hat einen ganz individuellen Wunschzettel. Allgemein ist das Umweltbewusstsein stark gestiegen. Mittlerweile finden 82 Prozent aller Deutschen bei ihrem Bauvorhaben den Umweltschutz entscheidend. Auch hier wird die Zukunft nur eine Richtung kennen: noch mehr Nachhaltigkeit. Aber bei der konkreten Umsetzung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit, wird jeder Bauherr seinen speziellen Weg gehen, ganz nach persönlichem Bewusstsein und nach dem Spielraum der Finanzierungsmodalitäten.

Mit bester Beratung

Auch in energetischer Hinsicht lohnt sich eine ausgiebige Beratungszeit bei den einzelnen Hausanbietern vor Ort. Die Spezialisten stehen gern Rede und Antwort. „Mit Liebe gemacht“ – das schmeckt man, bei Chutney, Relish und Marmelade. „Mit Liebe gebaut“ – das fühlt man, beim Besuch in der Unger-Park Musterhausausstellung Leipzig, direkt an der A9, Ausfahrt Leipzig West, geöffnet Mittwoch bis Sonntag 11bis 18 Uhr.

