Mitnetz Gas empfiehlt: Erdgas für mehr Gemütlichkeit im Eigenheim

Leipzig

Der Winter naht – und damit die Zeit, es sich zu Hause so richtig gemütlich zu machen. Mit Erdgas als Energieträger für die Heizung und Warmwasserbereitung wird es dabei noch entspannter im Eigenheim, der Haushaltskasse und der Klimabilanz. Denn der Energieträger ist nicht nur vielseitig und unkompliziert einsetzbar, sondern schont durch seine Effizienz auch noch Geldbeutel und Klima. Kombiniert mit einer Solaranlage erfüllt Erdgas zudem die Anforderungen aktueller Energiestandards. Und im Gegensatz zu Kohle oder Heizöl steht Erdgas jederzeit ohne Vorratshaltung zur Verfügung. Dem bisherigen Heizungskeller eröffnen sich so ruckzuck ungeahnte Möglichkeiten.

Günstiger als gedacht

Voraussetzung für einen Umstieg auf Erdgas ist ein Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz. Liegt das anzuschließende Grundstück unmittelbar am Versorgungsnetz von MITNETZ GAS an, sind die Anschlusskosten oftmals günstiger als man denkt. So ist ein Standard-Erdgashausanschluss bis 30 Kilowatt bei MITNETZ GAS bereits ab 649 Euro brutto erhältlich. Darin enthalten sind das Komplettpaket für den Standard-Netzanschluss und der Baukostenzuschuss. Das Komplettpaket beinhaltet alle Tiefbauarbeiten inklusive Herstellung von Durchbrüchen, Abdichtung der Hauseinführung und Wiederherstellung der Gebäudeisolierung, die Verlegung der Netzanschlussleitung bis 20 Meter ab Grundstücksgrenze und das Setzen des Absperrhahns im Haus. Mit dem Baukostenzuschuss beteiligt sich jeder Netzanschlussnehmer an den Gesamtkosten für den Bau der Hauptleitung. Je nach örtlichen Gegebenheiten können Zusatzkosten hinzukommen.

So geht’s: Erdgasanschluss rechtzeitig beantragen

Für den Anschluss ans Erdgasnetz sollten Hauseigentümer rechtzeitig mit dem zuständigen Erdgasnetzbetreiber Kontakt aufnehmen. Gemeinsam erarbeiten sie eine individuelle Lösung und legen den Anschlussort fest. Anschließend beauftragt der Netzbetreiber eine regionale Baufirma mit der Errichtung und Inbetriebnahme des Netzanschlusses. Den Fachhandwerker für die Inneninstallation wählt der Kunde selbst. Übrigens: Wer von Heizöl auf Erdgas umsteigt, weiß oft nicht, wohin mit dem alten Tank. Auf Wunsch der Kunden übernimmt MITNETZ GAS auch die fachmännische und umweltfreundliche Entsorgung.

Weitere Infos finden Bauherren unter mitnetz-gas.de/hausanschluss.

Von PR/LMG