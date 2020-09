Borna

Beliebt bei Kunden aus Nah und Fern: Das Möbelhaus Voigt in Borna punktet erneut auf ganzer Linie. Bereits zum zehnten Mal in Folge wurde der Möbel- und Küchenprofi zum 1a-Fachhändler 2020 gekürt. Die Kundenzufriedenheit zeigte die jüngste Befragung durch den Düsseldorfer Verlag „markt intern“ deutlich. Früh auf neue Trends reagieren, zeitlose Klassiker präsentieren und dabei stets auf hohe Qualität, umfassenden Service, moderne 3D-Planung, unkomplizierte Abwicklung und faire Preise achten – dafür ist der Familienbetrieb bekannt. „Zuhause ist dort, wo man sich geborgen fühlt – entsprechend beraten wir“, so Hannes Voigt.

Diese Firmenphilosophie schätzen die Kunden aus Stadt und Land: „Für ihre Treue wollen wir uns bei unseren Kunden und allen, die es noch werden mit einer Sonderaktion bedanken.“ Aktuell bietet der Einrichter im Gewerbegebiet Eula, an der B 95 bei Borna, einen Dankeschön-Nachlass von bis zu 30 Prozent auf alle Neubestellungen. „Dazu schenken wir unser Rundum-Sorglos-Paket. Damit ist die kostenfreie Lieferung, Montage, die Gratis-Entsorgung der Altmöbel sowie die zinsfreie Finanzierung von Teil- oder Komplettbeträgen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren gemeint.

Zusätzlich gibt es eine Planungsprämie und tolle Gratiszugaben wie beispielsweise einen Saugroboter beim Kauf von Polstermöbeln, Polsterbetten oder Boxspringbetten“, erläutert Hannes Voigt. Qualitätsmöbel, faire Preise, Freundlichkeit und umfassender Service: Möbel Voigt – eben ein 1a-Fachhändler.

Möbel Voigt | Gewerbegebiet Eula-West 13 | 04552 Borna | Tel.: 03433 205580 | www.moebel-voigt.de

Von PR/LMG