Leipzig

Möbel und Küchenkunden aufgepasst: Möbel Voigt feiert 111. Geburtstag und schneidet für alle Kunden ein großen Stück Geburtstagskuchen ab.

So gibt es neben den unzähligen Geburtstagsangeboten mit reichlich Möbeln, Küchen oder Boutique-Artikeln auch bis zu 30 Prozent Jubiläumsrabatt, Warengutscheine und beim Polstermöbelkauf ab 1600 Euro Einkaufswert einen praktischen Staubsaugroboter gratis dazu. Beim Küchenkauf winken eine Küchenprämie und fünf Jahre Garantie auf Elektrogeräte sowie ein fünfteiliges Rösle Topfset. Und das alles wie immer mit dem „Service komplett“ – Aufmaß vor Ort sowie die Lieferung, Montage und kostenlose Entsorgung der Altmöbel und auf Wunsch eine Null-Prozent- Finanzierung, mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren.

111 Jahre zurück liegt die Gründung des Familienunternehmens. 1908 begann Alfred Voigt in Rötha mit dem Möbelhandel. Die Söhne Wolfgang und Edgar lernten das Handwerk von der Pike auf und führten das Unternehmen als Polsterei und Möbelhandel durch die turbulenten Kriegsjahre. Als Kommissionshändler der HO entging das Unternehmen der Enteignungswelle in den Siebzigerjahren und 1978 begann Christina Voigt im Geschäft ihres Schwiegervaters. Nach der Wende wurde das Stammhaus in Rötha auf 300 Quadratmeter Fläche ausgebaut und ein neues Möbelhaus vor den Toren Bornas eröffnet. Im Oktober 2014 fand dann die Eröffnung der um 2000 Quadratmeter erweiterten Verkaufsfläche statt. 2009 begann mit Hannes Voigt die vierte Generation im Unternehmen. Service wird bei Voigts schon seit 1908 groß geschrieben. „Da kommt der Chef noch persönlich“, hört man von Stammkunden. Das hat Möbel Voigt auch neunmal die Auszeichnung „1a-Fachhändler“ eingebracht.

