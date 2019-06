Leipzig

Es geht nicht immer unfallfrei zu und Hygiene ist ausgesprochen wichtig: Vor allem im Pflegebereich werden hohe Ansprüche an Möbel gestellt. Mit antibakteriellen und besonders pflegeleichten Bezügen erfreuen sich die Sofas nach Maß aus dem Hause Amieno daher auch in Pflegeeinrichtungen großer Beliebtheit. „Unsere Bezüge sind sehr robust für die täglichen Anforderungen in der Pflege“, erklärt Mitarbeiterin Peggy Wede.

Darüber hinaus werden alle Polstergarnituren nach Maß und in Handarbeit gefertigt. Sie können also individuell auf Körpergrößen und besonders auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt werden. „Wir bieten unterschiedliche Sitzhöhen, Sitztiefen und Sitzhärten an. Die garantieren, dass das Sofa wirklich zu seinen Besitzern passt“, so Wede.

Ebenso bequem wie die Polstermöbel selbst ist auch der der umfassende Service. Alle Leistungen von kostenfreier Lieferung und Entsorgung der alten Polstermöbel über eine persönliche Beratung und gemeinsame Planung bis zur fachmännischen Montage der neuen sächsischen Sofas nach Maß sind hier selbstverständlich.

Wer sich selbst ein Bild vom breit gefächerten Sortiment mit allein über 600 Stoffen und Ledersorten für den Bezug machen möchte, hat derzeit die beste Gelegenheit. Denn bei Bestellung einer neuen Polstergarnitur gibt es im Fachgeschäft noch bis zum 22. Juni satte 23 Prozent Rabatt. Als kleines und kuscheliges Dankeschön gibt es ein ­Visco-Relaxkissen noch kostenfrei dazu.

Amieno Polstermöbel

Prager Straße 40

04317 Leipzig

Tel. 0341 6995320

Von PR/LMG