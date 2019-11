Leipzig

Passgenau schmiegen sich die Polstergarnituren von Amieno in jedes Wohnzimmer ein – und das sogar auf kleinstem Raum. So wird das Sofa mit Federkernpolsterung auch in der Einraumwohnung nicht nur zum Dreh- und Angelpunkt, sondern auch zu einer neuen kuscheligen Heimstatt.

Zudem können die Kunden aus unterschiedlichen Sitzhöhen (schon ab 33 Zentimenter), Sitztiefen und Sitzhärten wählen. „Unsere Polstergarnituren können damit auf jede Körpergröße zentimetergenau und vor allem auf die Bedürfnisse von Senioren optimal angepasst werden“, verspricht Peggy Wede, Mitarbeiterin bei Amieno Polstermöbel. Die Polstermöbel nach Maß werden im Erzgebirge hergestellt. Ergebnis dieser regionalen Produktion sind strapazierfähige, langlebige Sofas und Sessel, für die hochwertige und umweltfreundliche Materialien verwendet werden. Die Qual der Wahl bietet die breite Palette an über 700 Stoffen und Ledern. Haben sich Kunden für ihr passendes Möbelstück entschieden, bietet das Fachgeschäft besonderen Service: die kostenfreie Lieferung und Entsorgung alter Polstermöbel. Persönliche Beratung, Planung und fachmännische Lieferung sind für Amieno Polstermöbel selbstverständlich.

Im Rahmen der aktuellen Aktion bietet Amieno ­26 Prozent Rabatt rund um Polstermöbel an.

Kontakt:

Amieno PolstermöbelPrager Straße 40, 04317 LeipzigTel.: 0341 6995320

Von LMG/PR