Was für ein Sommer! Für viele fand der Urlaub 2020 in den eigenen vier Wänden statt. Geplante Kreuzfahrten fielen ins Wasser. Leider! Denn irgendwie zieht es viele Menschen im Sommer an den Strand oder mit dem Schiff aufs Wasser.

Der Mensch liebt es, wenn ihm eine kühle Meeresbrise um die Nase weht und er dann in der Hafenkneipe vor Anker gehen kann. Auch im Leben einen Ankerplatz zu finden, ist der Traum vieler Menschen. Irgendwo an- docken, daheim sein, sesshaft werden – wäre das nicht schön?

Heimathafen voraus

Die Musterhäuser im Unger-Park Leipzig inspirieren zum Bau des eigenen Heimat- hafens. Um im Leben anzukommen, braucht es viel mehr, als an einem lauen Sommerabend kräftig Seemannsgarn zu spinnen. Es braucht ein Reiseziel und eben auch Partner, mit denen man Nägel mit Köpfen machen kann.

Innovative Partner

Partner, die zukunftsfähig denken, planen und bauen: Allkauf Haus, Bärenhaus, Bien-Zenker, Burkhardt Fertighausbau, Danhaus, ELK Fertighaus, EURA Therm-Haus, FingerHaus, HELMA-Eigenheimbau, OKAL Haus, KAMPA, RENSCH-Haus, SchlösserHaus, Rötzer-Ziegel-Element-Haus, STREIF Haus, SchwörerHaus, VarioSelf Massivhaus und Weber-Haus segeln in Sachen Nachhaltigkeit, Ökologie und Innovation mit voller Kraft voraus.

Lichtblicke

Die Musterhäuser im Leipziger Unger-Park präsentieren sich mit einem riesigen Platzpotenzial: mit großen, lichtdurchfluteten Räumen. Aber auch für Fans des minimierten Bauens und Freunde der flexiblen Modulbauweise bieten die Haushersteller optimale Konzepte.

Intelligente Planungslösungen verhelfen auch auf wenigen Quadratmetern zu hohem Wohnkomfort. Bei den Themen Haustechnik und Energieeffizienz reiten die Hersteller mit ihren ex-trem energieeffizienten und energetisch autarken Häusern auf der Erfolgswelle. Auf alle Fälle haben die Fachberater in den Musterhäusern zu Fragen rund um den modernen, ökologischen und nachhaltigen Heimathafen, die richtigen Antworten an Bord.

Das Team der Musterhausausstellung wünscht viel Spaß beim Entdecken des Familien- oder Pärchen- Ankerplatzes im Unger-Park Leipzig, direkt an der A9.

UNGER-PARK | Gewerbegebiet Dölzig | Döbichauer Straße 13 | 04435 Schkeuditz | Tel.: 034205 42174 | www.unger-park.de

