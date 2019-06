Leipzig

Am 1. Juni war Kindertag – Anlass genug, sich die Möglichkeiten für junge Familien anzuschauen, die jetzt das Hausbauprojekt in Angriff nehmen. Die Unger-Park Musterhausausstellung im Gewerbegebiet Dölzig zeigt, wie Häuser aussehen, die den Kindern genug Raum zum wachsen, leben und sich entwickeln geben. Gerade, wenn die Kinder klein sind, ist ein ­erhöhtes Potenzial an Quadratmetern ideal. Auch die Möglichkeit, schon beim Bauen das Haus kinderfreundlich gestalten zu können, ist eine ideale Aussicht für junge Paare. Im Unger-Park werden sie dazu speziell beraten.

Die Planung beginnt mit dem Grundriss. Schon hier empfiehlt es sich, die Familienplanung im Blick zu behalten. Ein oder zwei Kinderzimmer, vielleicht ein extra Spielzimmer? Sollte der Garderobenbereich extra groß sein, wenn zukünftig vier Familienmitglieder ihre Jacken aufhängen? Reicht ein Badezimmer oder lohnt es sich, den morgendlichen Stau mit einem Kinder-Badezimmer zu umgehen? Auch beim Thema Treppe lohnt sich ein Check in Richtung Kinderfreundlichkeit. Ist die erträumte Design-Treppe mit freischwingenden Stufen für die Kleinen sicher? Bei der Gestaltung der Küche bietet sich die Beratung eines Spezialisten an, denn gerade in diesem Raum ist viel möglich für ein möglichst stressfreies und sicheres Familien­leben. Kurze Wege bei den täglichen Abläufen: viel Stauraum, kindersichere Möbel und Geräte und ein XXL-Tisch in der offenen Küche für den Familienbrunch, den Kindergeburtstag oder zum Malen, Hausaufgabenmachen oder Spielen.

Schon in der Planungsphase zahlt es sich außerdem aus, über die Zeit nachzudenken, in der die Kinder aus dem Haus sind und sich Gedanken zur weiteren Nutzung der Räume zu machen. Bei allen kreativen Ideen für das kinderfreundliche Haus bleibt deren Finanzierung ein wichtiges Fundament. Was an Förderung auch über das Baukindergeld hinaus machbar ist, wissen die Fachberater in allen 19 Muster­häusern vor Ort.

Unger-Park

Gewerbegebiet Dölzig

Döbichauer Straße 13

04435 Schkeuditz

Tel.: 034205 42174

www.unger-park.de

Von PR/LMG