Unger Park zeigt zukunftsfähige Musterhäuser mit Weitblick

Schkeuditz

Was liegt für eine verrückte Zeit hinter uns – vieles hat sich seit Mitte März verändert. So haben die „eigenen vier Wände“ in letzter Zeit eine ganz neue Bedeutung erlangt. Ein eigenes Haus kann ein sicherer Hafen bei starkem Wellengang sein. Es bietet Geborgenheit und Schutz. Selbst bei den freiheitsliebendsten Menschen kommt mittlerweile der Wunsch auf, sich im Fall der Fälle in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Es ist ein Privileg, die Familie in Sicherheit zu wissen und den Rest der Welt vor der Tür lassen zu können. Abgesehen davon ist das Thema Altersvorsorge ein weiteres Argument für den Hausbau.

Aussicht auf Einblicke

Bei allen Erwägungen und Recherchen im Netz empfiehlt sich ein Besuch vor Ort, ein Rundgang in einer Musterhausausstellung. Im Unger-Park Leipzig sind 19 Hausmodelle unterschiedlicher Hersteller zu besichtigen und potenziellen Häuslebauern werden entscheidende Fragen beantwortet. Ob es um den Erwerb eines Grundstückes oder Finanzierungsmöglichkeiten geht – die Fachberater sind auf jedem Gebiet auskunftsfähig und haben den gewünschten Einblick.

Zukunft mit Durchblick

Alle ausgestellten Häuser wurden mit Weitblick konzipiert und entsprechen dem höchsten Energieeffizienzstandard. Die Hersteller präsentieren Hauskonzepte, die nachhaltig und zukunftsfähig sind – ganz gleich, wie Größe, Design und Ausstattung des Hauses getaltet werden. Noch mehr Informationen zu den Häusern mit Weitblick gibt es in der Musterhausausstellung Unger-Park Leipzig direkt an der A9, Ausfahrt Leipzig West von mittwochs bis sonntags 11 bis 18 Uhr.

