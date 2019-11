Leipzig

Komfortabler Wohlfühl­ort statt simple Nasszelle: Längst hat das Badezimmer eine wichtige Stellung eingenommen. Es geht hier nicht nur um das Praktische, um Funktion, sondern immer mehr um das Ästhetische, die Form. Die ganze Familie soll sich im Bad wohlfühlen. Die Harmonie zwischen Funktion und Form gelingt dem Leipziger Anbieter Impulsbad.

Und auch hier ist das Bad Familiensache. Seit vielen Jahren führt Familie Baderke ihre Fachausstellung fürs Badezimmer mit einer mehr als 1000 Quadratmeter großen Fläche und einen Online-Shop.

Das Familienunternehmen Impulsbad arbeitet mit Markenherstellern aus dem Sanitärfachhandel und mit italienischen Lieferanten zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit kommt ein umfangreiches Sortiment für das Badezimmer zustande, das vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit modernen Designs und hochwertigen Materialien verknüpft.

Besonders gefragt sind aktuell italienische Designbadmöbel mit Aufsatzwaschbecken, die ihren Platz etwa auf hochwertigen Feinstein- oder Kunstharzplatten finden. Die sehen in ihrer matten oder glänzenden Ausführung nicht nur hübsch aus, sondern sind auch praktisch. Denn die Oberfläche ist versiegelt und frei von offenen Poren, in denen sich Kosmetik oder Pflegeprodukte ablagern könnten. Komplettanlagen gibt es ab 1200 Euro.

Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, findet in der Ausstellung circa 25 Aufsatzwaschtische. Von den einzelnen Waschtischplatten sind etwa ­­60 Muster vor Ort verfügbar. Wer sich übrigens einen solchen Waschtisch zulegen möchte, aber preisorientierter einkauft, der kann sich einen Waschtisch zusammenstellen, der auf Teile einheimischer Marken aus dem Sanitärbereich zurückgreift. Auch hier hat Impulsbad einiges zu bieten.

Bei all dem helfen die Mitarbeiter: Eine fotorealistische ­Darstellung zeigt bereits in der Planungsphase, wie das Bad einmal aussehen wird.

Und das kann hier vollständig gekauft werden: Badkeramik, Armaturen, Badewanne und Dusche sowie Badmöbel. Einzelartikel werden im Umkreis von 25, Komplettbäder im Umkreis von 80 Kilometern gegen Aufpreis montiert. Die Montage erfolgt durch Sanitärmeister und Fachpersonal.

Von der ersten Idee bis zum fertigen Bad ist man bei Impulsbad also an der richtigen Adresse. Schnäppchenjäger werden auch im Sale-Bereich im Online-Shop fündig. Die Website bietet zudem einen Überblick über beliebte Badprodukte. Echte Impulse, Ideen zum Anfassen und persönliche Beratung holt man sich aber am besten in der Ausstellung.

Kontakt:

ImpulsbadStöhrer Straße 5, 04347 LeipzigTel.: 0341 30875644www. impulsbad.de

Von LMG/PR