Borna

Am Ortsrand von Borna, im Süden des Leipziger Neuseenlands, entsteht ein innovatives Quartier mit 130 Grundstücken. Hier, nur 25 Minuten südlich von Leipzig, können sich Interessierte mit Hilfe eines Konfigurators ihr Traumhaus kinderleicht selbst konfigurieren. Ob moderner Kubusbau oder klassisch mit Satteldach, die Gestaltungs- und Ausstattungsoptionen sind einmalig.

Lebensqualität Neuseenland

Das Wohngebiet befindet sich im Süden des Leipziger Neuseenlandes. Rund um Borna liegen ausgedehnte Wald- und Wasserflächen, die sich bestens zum Joggen, für ausgedehnte Spaziergänge und für Radtouren eignen. In nächster Nähe sind Naturschutzgebiete wie beispielsweise der idyllische Bockwitzer See. Verschiedene Badeseen in der näheren Umgebung laden außerdem zu Bootstouren und zum Schwimmen ein.

Anzeige

Gute Anbindung an die Großstadt

Die neu geschaffene Zufahrt über die ehemalige B95 und der Autobahnanschluss A72 Borna Nord bieten eine ideale Anbindung an Leipzig und Chemnitz. Die Leipziger Innenstadt ist in circa 25 Minuten erreichbar. Die Siedlung ist auch an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen und erhält eine eigene Bushaltestelle. Borna verfügt über einen S-Bahn-Haltepunkt von dem stündlich zwei Züge in Richtung Geithain und Leipzig abfahren.

Weitere LVZ+ Artikel

Schulen, Kitas, medizinische und kulturelle Infrastruktur

Mit fast 20 000 Einwohnern bietet die Kreisstadt Borna eine hohe Lebensqualität – gerade für Familien. Neun Kindertages-Einrichtungen, drei Grundschulen, eine Oberschule, zwei Förderschulen und ein Gymnasium sind hier ansässig. Hinzu kommen ein großes kulturelles Angebot und mehrere Sportstätten sowie Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten. Schließlich ist auch die ärztliche Versorgung durch die Sana Kliniken in Borna jederzeit sichergestellt.

Entwickelt wurde das Quartier von der Wohnen am Lerchenberg GmbH & Co. KG, einem Gemeinschaftsunternehmen der BayWa Bau Projekt GmbH und der Florack Bauunternehmung GmbH.

Per Konfigurator selbst individualisieren

Im Hauskonfigurator sind bereits mehrere Häusertypen vorkonfiguriert, die individuell angepasst werden können, wie zum Beispiel Größe, Dachform, Eindeckung, Fassade und natürlich die Innengestaltung. Intuitiv und ohne architektonische Vorkenntnisse wird in wenigen Schritten ein Traumhaus als 3D-Modell gestaltet. Und das alles bei kompletter Kostentransparenz.

Mehr Informationenzur Funktionsweise des Konfigurators ­und ­zum Wohnquartier gibt es unter www.wohnen-am-lerchenberg.de.

Von PR/LMG