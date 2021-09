Bei Katzen zählt die Körpersprache

München

Was bedeutet es, wenn eine Katze auf dem Fensterbrett sitzt, nach draußen schaut, mit dem Schwanz zuckt und "meck, meck" ruft? Wer denkt, damit will der Stubentiger seinen Besitzer herbeirufen, weil er ihm etwas Interessantes zeigen möchte, liegt völlig falsch.

Die Zeitschrift "Ein Herz für Tiere" (Ausgabe 09/2021) löst auf, was die Katze tatsächlich sagt: Sie ist aufgeregt, kann aber nicht so handeln, wie sie gerne möchte. Vielleicht hat sie vor dem Fenster einen Vogel gesehen, den sie jagen will.

Und mit noch einem typischen Missverständnis räumen die Tierexperten der Zeitschrift auf: Wenn Katzen schnurren, ist das nicht nur ein Zeichen dafür, dass sich die Tiere wohlfühlen. Sie schnurren auch, wenn sie krank sind oder Schmerzen haben. Das nenne sich Heilschnurren.

Auch langes Herumreden verstehen Tiere nicht: Geben Sie Signale mit ruhiger Stimme. Tiere "hören" Anspannung oder Stress heraus, rät die Zeitschrift.

