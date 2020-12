Rezept: Gewürzspekulatius-Orangen-Tiramisu

Berlin

Was macht man, wenn man seine Eltern im Advent zum sonntäglichen Mittagessen eingeladen hat, Tiramisu machen wollte, und merkt, dass man aber die Löffelbiskuits vergessen hat? Auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern kreativ werden.

Mein Blick schweift dann durch die Küche. Schön, wenn er dann an den Gewürzspekulatius hängen bleibt. Ein Hoch auf den Advent! Aber jetzt nur einfach die Kekse austauschen, ist ja auch etwas langweilig. Was könnte man den noch mit dazu nehmen? Weihnachten... Weihnachten... was passt zu Weihnachten? Orangen natürlich! Ich liebe Orangen! Mein Lieblingsobst! Okay, na wenn schon denn schon, die Creme bleibt fast traditionell, nur alles andere wird ausgetauscht. Und wer Kinder hat, lässt den Alkohol einfach ganz weg!

Zutaten für 4 Gläser:

150 ml Milch, 1 EL Kakao + etwas zum Bestäuben, 1 Tl Zucker, 10 Gewürzspekulatius, Cointreau (Orangenlikör - Menge je nach Geschmack), 1 Ei, 150 g Mascarpone, 100 ml Sahne, 50 g Zucker, 2 Bio-Orangen

Zubereitung:

Von Von Doreen Hassek, dpa