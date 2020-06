Leipzig

Ein Sommertag ist dann perfekt, wenn man im Garten oder auf dem Balkon sitzt und genüsslich ein Eis schleckt. Warum dafür nicht mal den liebsten Nachtisch in Eis verwandeln? Bei Mareike Winter ist es Tiramisu, das zum Tiramisu-Eis wird. Wie das geht, hat sie der Deutschen Presseagentur verraten. Praktisch eingefroren in einer Kastenform kann es zum Servieren in Scheiben geschnitten werden. Natürlich sind Eismaschinen-Besitzer im Vorteil. Mit ihr wird das Ergebnis noch lockerer, fluffiger und cremiger. Aber Tiramisu-Eis funktioniert auch ohne. Dann heißt es, alle 60 Minuten händisch rühren.

Zutaten für eine Kastenform (30 cm x 11,5 cm):

150 ml Milch, 100 ml Sahne, 250 g Mascarpone, 1 TL Vanilleextrakt, 50 g Zucker, 1 Päckchen Bourbon Vanille- zucker, 100 g Löffelbiskuits (circa 12 Stück, oder auch mehr, wenn die Form größer ist), 100 ml starker, kalter Kaffee, Kakaopulver zum Backen

Zubehör:

Kastenform, Backpapier, Eismaschine

Zubereitung:

Milch, Sahne, Mascarpone, Vanilleextrakt und beide Zuckersorten in einer Schüssel verquirlen und in eine Eismaschine füllen.

Etwa 1 Stunde in der Eismaschine gefrieren lassen.

Falls keine Eismaschine vorhanden ist, Eismasse zubereiten, einfrieren und stündlich mit einer Gabel durchrühren, um Kristallbildung zu vermeiden. Dann weiter verfahren.

Die Kastenform mit dem Backpapier auslegen.

Eine Schicht Eis in die Kastenform geben, darauf Löffelbiskuits verteilen und mit Kaffee beträufeln.

Die restliche Eismasse darübergeben und mit den restlichen Löffelbiskuits belegen. Mit Kaffee beträufeln und mindestens drei Stunden im Tiefkühler durchfrieren lassen.

Vor dem Servieren das Eis auf eine Platte legen, das Backpapier lösen und mit dem Backkakao bestreuen. In Scheiben schneiden und auf Tellern servieren.

Von Mareike Winter/dpa