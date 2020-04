Leipzig

Geschäfte, Restaurants und Kneipen müssen schließen, Freiberufler können ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Aber: Not macht erfinderisch. Leipzigs Schaufenster zeugen gerade davon, wie kreativ ihre Geschäftsinhaber mit der Corona-Krise umgehen. Der Buchhändler nimmt per Babyfon Bestellungen an, der Blumenladen lockt mit einer Kasse des Vertrauens, der Friseurladen bietet Gutscheine feil, die nach der Krise eingesetzt werden können – jeder Einzelne kämpft mit kreativen Ideen um die eigene Existenz.

Mit der Initiative „Wir halten zusammen“ möchte die Leipziger Volkszeitung Betroffene mit einem neuen Hilfsportal unterstützen. Auf www.lvz.de/zusammen können sich lokale Anbieter ganz einfach und unkompliziert registrieren, um Leipziger und Bewohner der Region auf ihre Angebote und Anliegen aufmerksam zu machen. Natürlich kostenfrei.

Wir bündeln somit für all unsere Leser, User, Partner und Kunden die Infos sowie spannende Konzepte und Geschichten. So wollen wir zum verbindenden Moment in Leipzig und der gesamten Region werden. Unsere Botschaft: In der Corona-Krise halten wir zusammen – und sind gemeinsam stark!

InfoSie wollen einen Beitrag zur ­LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ leisten? Kontaktieren Sie uns: Telefonisch unter ­0341 2181 1321 oder via E-Mail unter zusammen@lvz.de. Weitere Informationen unter www.lvz.de/hilfsportal

Von red.