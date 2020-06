Leipzig/Sachsen

Der Sommer ist da. Und mit ihm auch die Lust auf laue Abende mit Freunden bei einem Glas Bier oder Wein. In ganz Sachsen ist die gemütliche Einkehr in Restaurants, Cafés und Kneipen wieder möglich. Doch manch einer ist verunsichert und fragt sich: Kann ich den Restaurantbesuch wieder uneingeschränkt genießen? „Eindeutig ja“, sagt Axel Klein, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Sachsen, im Interview.

Herr Klein, welche Regeln muss ich als Gast im Restaurant aktuell beachten?

Axel Klein: Es gelten die ganz normalen allgemeinen Hygieneregeln, also regelmäßig Hände waschen. Für den Mindestabstand zwischen den Tischen und die Einhaltung eines Hygienekonzepts sorgen die Gastronomen. Die Gäste können ihr Essen oder ihren Wein ganz normal genießen.

Müssen Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen?

Nein, das ist nicht nicht notwendig.

Empfehlen Sie eine vorherige Reservierung?

Eine Tischreservierung ist nicht Pflicht, aber natürlich immer eine gute Idee. Die Gastrobetriebe können aktuell ja durch die Abstandsregeln weniger Plätze anbieten. Diese sind vor allem in touristischen Gebieten schnell besetzt.

Welches Feedback haben Sie von den Gastronomen seit der Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließzeit erhalten?

Das ist ganz unterschiedlich. In den touristischen Gebieten sieht es deutlich besser aus als zum Beispiel in den großen Städten. Das liegt daran, dass deutsche Urlauber jetzt vermehrt regionale Reiseziele ansteuern. Die Infektionsgefahr in Sachsen ist stark gesunken, und die vielen Lockerungen im Freistaat machen den Restaurantbesuch wieder attraktiv. Sorgen bereiten mir allerdings noch die Großstädte.

Warum gerade diese?

Gerade in Leipzig sind viele Messen, Kongresse und Tagungen weggefallen.Das spüren nicht nur Restaurants, sondern alle touristischen Unternehmen, wie zum Beispiel Hotels deutlich. Auch der Tagestourismus zum Beispiel über Busunternehmen fehlt. In Dresden läuft der Tagestourismus langsam wieder an.

Welche Hilfen gibt es hier?

Konjunkturpaket und Rettungsfonds sind schon wichtige Impulse. Was die angekündigte gesetzliche Mehrwertsteuersenkung angeht, da müssen noch Details geklärt werden. Wir als Hotel- und Gaststättenverband haben für betroffene Unternehmer eine Hotline eingerichtet, an die sie sich mit Fragen und Problemen wenden können.

Wie geht es im Gastrobereich weiter? Sind in absehbarer Zeit weitere Lockerungen zu erwarten?

Die aktuell in Sachsen festgelegten Kontaktbeschränkungen gelten ja erst einmal bis zum 29. Juni. Danach sehen wir, wie es weitergehen kann. Wir hoffen, dass der Mund-Nasen-Schutz für Servicekräfte bald wegfallen kann, ebenso der Mindestabstand auf Freisitzen und in Biergärten. Für den Tagungs- und Kongressbereich wünschen wir uns ebenfalls wichtige Impulse.

Interview: Annett Riedel

Von Annett Riedel