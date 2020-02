Leipzig

Rund um den 17. März wird die Welt ein kleines bisschen grüner. Dann heißt es wieder: „Ein Hoch auf St. Patrick!“ Mit Paraden, Festival und Live-Musik in den Irish Pubs und einem süffigen Guinness feiern Iren und Irland-Fans in ganz Deutschland den Nationalheiligen der „Grünen Insel“.

Auch Sachsen kleidet sich an den Wochenenden rund um den St. Patrick’s Day in Grün: Am 20. und 21. März findet zum Beispiel auf dem Postplatz in Dresden das große St. Patrick’s Day Festival mit viel Live-Musik vom Irisch-Deutschen Kulturverein Dresden und den Irish Pubs Shamrock und Irish Fiddler statt – ganz nach dem Motto „Let’s get together“. Dazu gibt es noch die große Schiffsparade auf der Elbe. Wer dort oder in Leipzig richtig mitfeiern möchte, kann mit Guinness und der Theke das passende Equipment gewinnen.

Verlosung Wir verlosen 8x das Reiseset von Guinness mit Rucksack, Kaffeebecher, Regenschirm und Hut. Um teilzunehmen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „ St. Patrick" an gewinnspiele@lvz.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 21. Februar 2020, 15 Uhr.

Von LMG