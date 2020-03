Leipzig

Wer einen gemütlichen Abend beim Italiener, das große Abenteuer oder ein kulturelles Highlight in Begleitung sucht, der hat jetzt die Qual der Wahl. Mit der ­„ Leipzig for Friends“-Karte kann jeder die Vielfalt unserer schönen Stadt genießen und dabei noch ordentlich sparen. Und das Beste: Jedes Angebot kann mehrfach genutzt werden! Zahlreiche Angebote bei mehr als 100 teilnehmenden Partnern aus Bereichen wie Gastronomie, Kultur, Wellness, Sport und Freizeit stehen nach dem 2-zu-1-Prinzip zur Auswahl.

Wir verlosen 3 Gutscheine für die 2-zu-1-Vorteilskarte „ Leipzig for friends“. Um teilzunehmen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „ Leipzig for friends“ an ­gewinnspiele@lvz.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 20. März 2020, 15 Uhr. Namen und eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen.

Der Preis wird unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

