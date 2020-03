Leipzig

Kein Weihnachtsmarkt­besuch ohne den verführerischen Duft von gebrannten Mandeln, süße Marzipankartoffeln – und frische Kräppelchen. Wir haben uns einen der drei Klassiker herausgefischt und uns an die Zubereitung in der heimischen Küche gemacht. Versuchsergebnis: Es war überraschend leicht – und überaus lecker. Hier ist das Rezept für selbstgemachte Kräppelchen zum Nachmachen.

Zutaten (für etwa 80 Stück):

500 g Mehl

250 ml warme Milch

5 EL Zucker

½ Würfel Hefe

Puderzucker

1-2 TL neutrales Pflanzenöl

Pflanzenöl zum Frittieren

Zubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde formen. Die warme Milch vorsichtig in die Kuhle geben. Hefe hinein­bröckeln und Zucker drüber streuen. Teigansatz abgedeckt circa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Die aufgegangene Masse mit einem Teelöffel Öl zu einem Teig verkneten. Sollte der Teig zu trocken sein, noch etwas mehr Öl hinzufügen. Abgedeckt noch mal 60 Minuten an gehen lassen. Den Teig nochmal kräftig durchkneten. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in etwa zweimal zwei Zentimeter große Stücke schneiden.

Die Teigstücke in heißem Pflanzenöl goldbraun frittieren. Wenn die Kräppelchen die gewünschte Farbe haben, mit dem Schaumlöffel herausheben und auf einem mit Küchenrolle ausgelegten Teller abtropfen lassen. Zum Schluss mit Puderzucker bestäuben.

Guten Appetit!

