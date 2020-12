Allerlei Genussmanufaktur bringt Leipziger Produkte auf Leipziger Tische

Leipzig

Das Leipziger Start-up „AllerLEI Genussmanufaktur“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Leipzigern Produkte im Glas aus regionalen Lebensmitteln sowie Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen – zum Beispiel ein Mittagsmahl für Büros oder Schulen mit dem Lieferservice.

„AllerLEI“ will damit zeigen, was man aus lokalen Erzeugnissen zaubern kann – und das ganz ohne chemische Konservierungsstoffe. Die Produktionsstätte befindet sich in der Konsumzentrale im Leipziger Westen. Dort wird seit Kurzem auch von Montag bis Freitag ein Mittagstisch angeboten.

Eine Auswahl von Gläsern findet man zum Kauf ebenfalls vor Ort sowie im Online-Shop. Zur Weihnachtszeit gibt es hier ganz spezielle Angebote, wie zum Beispiel die Weihnachtskiste mit dem eigens dafür kreierten Leipziger Lebkuchen „Liesl“ und diversen Weihnachtsspezialitäten.

AllerLEI | Industriestraße 85-95 | 04229 Leipzig | Tel.: 0341-30 37 300 | www.allerlei-genuss.de

Von PR/LMG