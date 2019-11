Leipzig

Für die Adventszeit gibt es noch freie Plätze für die Spritztour in den Harz mit Adventsprogramm oder zum Schaubergwerk Pöhla mit einem Weihnachtskonzert.

Für 2020 sind wieder neue und interessante Touren im Angebot. So zum Beispiel kann man sich zum Frauentag in der Räuberschänke Oederan bei gutem Essen, einem Glas Sekt, Kaffee und Kuchen sowie einem musikalischen Programm verwöhnen lassen. Oder am Muttertag zum Geiseltalsee fahren, um mit der Familie während einer Bootsfahrt die ersten Sonnenstrahlen zu genießen.

Neu im Programm ist die Tour zum Jagdhaus Kössern mit einer Kostümführung, Kaffeegedeck in der Schiffsmühle Höfgen und im Anschluss einer Bootsfahrt auf der Mulde.

Interessierte können sich einfach den Jahresflyer der Spritztour Reisen zuschicken lassen. Für Gruppenfahrten und Familienfeiern wird gern ein individuelles Angebot erstellt.

Spritztour Reisen

Gewerbestraße 10 A

04420 Markranstädt

Tel. 0341 4929956

www.spritztour-reisen.de

Von PR/LMG