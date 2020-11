Leipzig

Ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende entgegen und das diesjährige Weihnachtsfest steht bekanntlich dicht vor der Tür. Alle freuen sich auf ein besinnliches Fest, auch wenn dieses sicher anders ausfallen wird als in den vergangenen Jahren. Noch ist leider ungewiss, in welchem Rahmen gefeiert werden kann. Aber eines ist jedoch „GANS“ sicher: Auch in diesem Jahr verköstigt das Bistro Factory 4 seine Gäste an den Weihnachtstagen wieder mit leckerer Weihnachtsgans samt Beilagen (für jeweils vier Personen).

Für rund zwölf Stunden wird diese bei niedriger Temperatur gegart und ist somit wahrlich zart. Bereits fertig tranchiert hat das Team um Alexander Weiß und Ralf Mahn dabei folgendes weihnachtliches Angebot zum Schlemmen:

Anzeige

2 ausgelöste und tranchierte Gänsebrüste

2 Gänsekeulen (vom Knochen gelöst)

8 Kartoffelklöße

600 g hausgemachter und glasierter Rotkohl

Ein passender Rotwein (Domaine de Villemajou-Frankreich I Languedoc) und ein selbst gemachtes, dunkles Schokoladenmousse runden die ganze Sache perfekt kulinarisch ab. Das vorbestellte weihnachtliche Mahl kann im Bistro Factory 4 abgeholt werden – vom 23. bis zum ­26. Dezember, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Das Ganze muss dann zu Hause nur noch kurz aufgewärmt werden. Hierfür gibt es selbstverständlich auch wieder eine Anleitung.

Die Vorbestellung der Weihnachtsgans unter Angabe der Anzahl der gewünschten Gänse sowie Datum und Uhrzeit der geplanten Abholung ist noch bis zum 20. Dezember über das Online-Bestellformular unter https://factory-4.de/ oder auch per E-Mail an info@factory-4.de möglich.

Mahn & Weiß GbR

Engelsdorfer Strasse 396

04319 Leipzig

Tel.: 0176 43137858

E-Mail: info@factory-4.de

www.factory-4.de

Theke – der regionale Appetitmacher Theke – das ist der Gastroguide für Leipzig und die Region. Monatlich neue Restaurantempfehlungen und kulinarische Einkaufstipps sowie leckere Rezeptideen erhalten Sie hier!

.

Von Andreas Neustadt