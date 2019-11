Großpösna

Wenn die Temperaturen sinken, die Nasen rotgefroren sind und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt, ist die Adventszeit gekommen. Ein festlich geschmücktes Hotel, Tannenduft und leckere weihnachtliche Köstlichkeiten erwarten die Besucher im Lagovida.

In behaglicher Umgebung entzündet das Lagovida am Störmthaler See Sonntag für Sonntag eine Kerze an seinem Adventskranz… Also aufstehen, Kalendertürchen öffnen – und danach geht’s am besten direkt ins Lagovida zum Adventsbrunch am 1., 8. und 15. Dezember für 25 Euro pro Person.

Wer keine Lust hat, an Weihnachten die Kochlöffel zu schwingen, kann die gemeinsame Zeit am 25. und 26. Dezember beim Feiertagslunch für 35 Euro pro Person genießen.

Lagovida

Hafenstraße 1

04463 Großpösna

Tel.: 034206 7750

www.lagovida.de

Von PR/LMG