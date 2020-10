Café Zuckerhut: Frühstücken in Wohlfühl-Atmosphäre

Leipzig

Es duftet nach selbst gebackenem Kuchen, Brötchen und Kaffee und das alles in charmanter Wohlfühl-Atmosphäre. Ein besonderer Start in den Tag: Das Café Zuckerhut verwöhnt seine Gäste mit großer Auswahl zum Frühstück: Ob klassisches, französisches oder sportliches Frühstück à la carte oder familiäres Schlemmerbüfett direkt am Tisch (13 Euro pro Person; inklusive Sekt oder O-Saft).

Und wer dann noch Appetit hat, kostet vom frisch gebackenen Kuchen aus der hauseigenen Konditorei und kommt am Abend noch einmal wieder, um sich für die Nacht zu stärken. „Das hält gesund und fit und hilft gegen alle Viren dieser Welt“, schwärmen Gäste lachend. Das Café Zuckerhut ist montags bis samstags ab 8 Uhr und sonntags ab 9 Uhr geöffnet. Bitte jetzt schon für den Weihnachts-Brunch reservieren.

Anzeige

Café Zuckerhut | Reichsstraße 13 | 04109 Leipzig (Zentrum) | Tel.: 0341 2127120 | www.zuckerhut.de

Theke – der regionale Appetitmacher Theke – das ist der Gastroguide für Leipzig und die Region. Monatlich neue Restaurantempfehlungen und kulinarische Einkaufstipps sowie leckere Rezeptideenerhalten Sie hier!

Guten Appetit!

Von PR/LMG