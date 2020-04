Leipzig

Jetzt gilt es, sich in Geduld zu üben – bis die Einschränkungen, die die aktuelle Situation mit sich bringt, vorüber sind. Konditormeister Ulli Flemming versüßt den Leipzigern die Zeit des Wartens. In seiner Konditorei in Markranstädt stellt er die Leipziger NussSpitzenTorte her.

„Die Inspiration zur NussSpitze als kleines Dessertstück hatte mein Vater zu DDR-Zeiten in den Achtzigern“, berichtet der Junior. Für seine neue Kreation musste Hubert Flemming, damals Chefpâtissier im Interhotel am Ring, eine genaue Kalkulation beim Rat der Stadt einreichen. Die Genehmigung wurde erteilt. „Keine Selbstverständlichkeit“, wie Flemming sagt. Denn damals waren außergewöhnliche Lebensmittel wie Haselnüsse und Marzipan schwer zu bekommen. Das Produkt entwickelte sich zum Renner unter den Leipziger Messegästen.

Als Anerkennung an die „süße Kunst“ seines Vaters kreiert Ulli Flemming heute, fast 40 Jahre später, die Leipziger NussSpitzenTorte. Naschkatzen können die süße Versuchung telefonisch bestellen und abholen. Lieferungen in und um Leipzig sind möglich – ebenso wie der Versand in alle Naschkatzenländer.

Cafehaus Flemming Schulstraße 2 04420 Markranstädt Tel.: 034205 87428 www.cafehaus-flemming.com

Mehr aktuelle Informationen aus der Theke Aktuelle Gastro-News, Restaurantempfehlungen, Rezeptideen, Gewinnspiele und vieles mehr gibt es hier.

Von PR/LMG