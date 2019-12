Leipzig

Sie sind die Stars der Weihnachtsküche: Enten und Gänse. Für den Festtagsschmaus sollte das beliebte Geflügel aber unbedingt reserviert werden, empfiehlt Casablanca-Inhaber Redouane Miladi: „Unsere Tiere kommen vom regionalen Bauernhof in der Nähe von Borna, der ökologisch bewirtschaftet wird.“

In puncto Gaumenfreuden wissen Feinschmecker das Spezialitäten- und Feinkostgeschäft an der Karl-Heine-Straße schon seit mehr als 20 Jahren zu schätzen: Auch frisches Lamm, Rind und Kalb wird mit wertvollen Zubereitungstipps über die Theke gereicht. Im Dry-Aged-Kühlschrank mit Sichtfenster im Verkaufsraum reift das Fleisch, wird zart und intensiv. Und es warten weitere Zutaten für die winterliche Festküche: Stollengewürze zum Backen, Königsdatteln zum Naschen, Käse und Tee... Wer den ganzen Charme der mediterranen Küche erleben will, nimmt im Café nebenan Platz.

Casablanca

Karl-Heine-Straße 47

04229 Leipzig

Tel.: 0341 2534614

Von PR/LMG