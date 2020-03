Leipzig

Es duftet nach Zitronen und im Hintergrund ertönen romantische Weisen aus Napoli. So wird im Don Giovanni Leipzig Ostern auf italienische Art gefeiert. Von Karfreitag bis Ostermontag verwöhnt das Küchenteam die Gäste im Ristorante in Kleinzschocher mit einem köstlichen Drei-Gänge-Ostermenü. Und das startet am schön gedeckten Tisch mit einer Zuppa di Zenzero, einem Karotten-Ingwerschaumsüppchen. Im Hauptgang folgt eine zarte Kaninchenkeule mit Champignonköpfen und Rosmarinkartoffeln. Eine Torta di Lampone, Himbeertörtchen mit weißer Schokolade und Mandelcrumble, sorgt für Vollendung beim Dessert. Kleine Gäste freuen sich auf eine Osterüberraschung: Sie dürfen Pucki und White Rabbit füttern. Das Osterfest kostet 27,50 Euro pro Person. Eine Reservierung ist erwünscht.

Don Giovanni Schwartzestraße 1- 304229 Leipzig ( Kleinzschocher)Tel.: 0341 3088880www.don-giovanni-leipzig.de

Von PR/LMG