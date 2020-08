Das „Hafenatelier – Fine Dining by Lagovida“ ist wieder da!

Großpösna

Ein leidenschaftliches Team, ein mediterranes Ambiente und die einzigartig kreativen Kochkünste von Chefkoch Konrad Gehse und seiner Küchencrew warten nun wieder auf genusssuchende Gäste.

Für viele sind die Kreationen ein willkommenes Abenteuer für Geist und Gaumen aus der gehobenen Küche. Gäste werden verwöhnt mit exklusiven regionalen und internationalen Köstlichkeiten.

Ein Besuch im „ Hafenatelier – Fine Dining by Lagovida“ wird zum Urlaub vom Alltag. Tischreservierungen sind telefonisch unter 034206 7750 und per E-Mail an kueche@lagovida.de möglich.

