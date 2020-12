Leipzig

Es war einmal … so fangen viele schöne Geschichten an. Auch die vom Greenline Hotel Residenz: Geradezu märchenhaft seine Lage im idyllischen Hohenheida, dem nördlichsten Stadtteil von Leipzig. Ein Gedicht – die exquisite Küche mit den frischen und abwechslungsreichen Speisen.

Doch dann baten die Hoheiten des „Märchenlandes“ den Hotelbetrieb um eine kleine Auszeit. Freuen können sich Feinschmecker dennoch auf ihren Festtagsschmaus: Ob knusprige Ofengans, hausgemachte Rouladen, geschmorte Schweinebäckchen mit getrüffelten Bandnudeln oder geräucherten Lachs mit Avocadocreme… – alle Gerichte gibt es „to go“. Abgeholt werden können diese zwischen 11 und 14 Uhr. Am besten im Voraus bestellen per E-Mail an verkauf@hotel- residenz-leipzig.de oder telefonisch unter 034298450 (gern bis Dienstag, 22. Dezember, reservieren). Die Lieferung nach Hause ist im nördlichen Umkreis von Leipzig gegen den Aufpreis von fünf Euro möglich.

Im Rahmen der aktuellen Regeln bieten die Mitarbeiter um Jochen Naumann auch gerne Zimmerreservierungen über die Feiertage an (80 Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück). Es war einmal … und ist noch immer.

Hotel Residenz | Residenzstraße 43 | 04356 Leipzig-Hohenheida | Tel.: 0342 98450 | www.hotel-residenz-leipzig.de

Von PR/LMG