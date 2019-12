Markkleeberg

Schöner kann eine kulinarische Kreuzfahrt gar nicht starten: Die idyllische Lage, direkt am Markkleeberger See, sowie das besondere Flair macht das neue Café-Restaurant Strandhaus täglich ab 11 Uhr zum Anlaufpunkt für „ Gourmetreisen“.

„Angelegt“ wird in Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien – aus jedem Land zaubert die Küche frische mediterrane Gerichte. Hochgenüsse bieten auch die mindestens sechs Wochen lang hausgereiften Steaks – die besten der Region.

Mehr als Meer: zu Genuss und Erholung gesellen sich Spaß, Spannung und Spektakel. Die Palette reicht vom Theater-Dinner, dem Advent- und Christmas-Lunch-Menü bis hin zum Flammlachs-Loimulohi-Abend oder der Silvester-Gala mit Musik, Tanz und Feuerwerk. Krimi-Fans aufgepasst: Der Gaumenschmaus „Mafia al dente“ – eine Gangster-Familien-Groteske all’italiana über Mafia, Moneten, Liebe, Verrat, Schuld und Sühne – startet am 11. Dezember.

Für das Publikum gibt es keine blauen Bohnen, sondern ein köstliches Drei-Gänge-Menü und die Chance, gemeinsam mit den Schauspielern vom Leipziger Theater Pack die Täter zu stellen. Leckerer Hauptgang: Saltimbocca vom Kalb im Parmaschinkenmantel mit klassischem Safran-Risotto alla Milanese (Menü/Theater 59 Euro pro Person; Reservierung bis 9. Dezember). Auch beim „Transsylvanisches Bankett“ am 17. Dezember, 19 Uhr, wird mit Hilfe des Publikums knallhart ermittelt (Reservierung bis 15. Dezember).

Romantik pur bietet die Flammlachs-Loimulohi-Zeit direkt am See am 29. Dezember und 19. Januar jeweils ab 15 Uhr. Zum frischen Flammlachs gibt es Glühwein und Mandarinen-Ingwer-Punsch – die Kinder freuen sich über gratis Stockbrot und Marshmallows. Gern wird das Flammlachs-Event auch zu Weihnachtsfeiern genutzt. Immer sonntags gibt es Feuer mit Punsch und Glühwein – Kinderpunsch, Marshmallows und Stockbrot für die Kids gratis. Das neue Jahr wird beim Neujahrskarpfenspecial begrüßt. Am 1. Januar schwimmen die Karpfen nicht wie gewohnt vorm Strandhaus: Man kann sie „blau“ oder „gebraten“ bestellen (Reservierung bis 23. Dezember). Natürlich können im Strandhaus an der Seepromenade auch Kaffee, Kuchen und weitere Leckereien genossen werden.

Alle Termine und die jeweiligen Menüs erfährt man auf der Internetseite von Dein-Strandhaus. Um sich an einen Platz zu sichern, sollte reserviert oder kurz angerufen werden. Parkplätze am Haus: Ab 17 Uhr ist die Schranke offen. Wer also 15 Uhr kommt, fährt ab 17 Uhr kostenfrei raus.

Strandhaus

Seepromenade 2

04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 3376580

www.dein-strandhaus.de

Von PR/LMG