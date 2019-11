Leipzig

Die kulinarische Vielfalt und die Gastfreundschaft Griechenlands sind auf der ganzen Welt bekannt. Die Familie Shtjefni bringt dieses mediterrane Lebensgefühl seit 2010 auch nach Leipzig. Inzwischen gibt es neben dem Restaurant Akropol Olympia in der Berliner Straße auch das Olymp in Schleußig, die Taverna Klassikos in Eutritzsch sowie das Hotel Goldenes Schiff und das Restaurant Olympia in Grimma – vier Lieblingsgriechen für Leipzig und die Region. Die Brüder Leonard, Benis, Spiros und Zamos sorgen mit ihrem Team dafür, die landestypischen Spezialitäten aus ihrer Heimat auf den Teller ihrer Gäste zu bringen.

Traditionelle griechische und mediterrane Küche

Aus frischen und qualitativ hochwertigen Zutaten werden die leckeren griechischen Spezialitäten zubereitet und im modernen Ambiente mit südländischem Charme serviert. Quelle: Akropol Olympia

„Wir haben die Rezepte von unseren Eltern und Großeltern gelernt“, sagt Geschäftsführer Leonard Shtjefni. Auch wenn viele Gerichte traditionell griechisch sind, nimmt Küchenchef Benis auch Einflüsse der mediterranen Küche in seine Speisenauswahl auf. Neben Klassikern wie Gyros, Moussaka, Calamari und Souflaki gibt es auch hausgemachtes Kaviar-Mousse, überbackene Schweinefiletspitzen, gegrillte Lammkoteletts und hauchdünne gerollte Schweinefleischröllchen. Die Speisekarte wird durch eine Extra-Karte ergänzt, die Abwechslungsreiches und Saisonales offeriert. Grundlage aller Gerichte sind frische Zutaten von höchster Qualität sowie ausgewählte Fleisch- und Fischsorten, die liebevoll zubereitet und angerichtet werden.

Doch nicht nur die Küche ist entscheidend für den Erfolg des Familienbetriebs. „Nur wer bei Freunden zu Gast ist, fühlt sich wohl“ ist das Motto des Teams. Fast die Hälfte der Mitarbeiter sind Mitglieder der Familie Shtjefni. Mit der typisch griechischen Gastfreundschaft und Herzenswärme machen sie den Aufenthalt für ihre Gäste zu einem besonderen Erlebnis. Und auch die Eltern der Brüder reisen einmal pro Jahr aus der Heimat an und überzeugen sich vor Ort vom griechischen Ambiente der Restaurants.

Modernes und edles Ambiente

Das Ambiente im Akropol Olympia, Olymp, Olympia Grimma und in der Taverna Klassikos ist modern und edel. „Dorische Säulen und solche Sachen werden Sie bei uns nicht finden. Wir setzen auf dezentes und geschmackvolles Ambiente, dass eine mediterransüdliche Atmosphäre verbreitet, in der sich die Gäste wohlfühlen“, sagt Leonard Shtjefni. Zum Wohlfühl-Charakter gehört auch, dass die Gäste bequem online reservieren können – natürlich auch den Lieblingstisch.

Und wer schon mittags Lust auf griechische Küche hat, kann von Dienstag bis Freitag im Restaurant Akropol Olympia in der Berliner Straße einkehren. Von 11.30 bis 14.30 Uhr lockt die Mittagskarte mit leckeren Spezialitäten zu fairen Preisen. Zum stilvollen Feiern lädt die Taverna Klassikos in der Zschortauer Straße ein. Bis zu 70 Personen können hier in einem separaten Saal genüsslich trinken und speisen – auf Wunsch auch mit einem Catering des Restaurants. Zum entspannten Feiern mit Übernachtung lädt die Familie in Grimma ein: Im Hotel Goldenes Schiff stehen 21 Zimmer bereit.

Veranstaltungen Regelmäßig bieten die Restaurants der Familie Shtjefni Veranstaltungen an. Die jeweils aktuellen Termine sind auf den Webseiten zu finden. Höhepunkt ist regelmäßig der Griechische Weinabend mit Live-Musik, frischem Lamm vom Spieß und köstlichem Rebensaft aus dem Holzfass. Auch die Abende mit Live-Musik mit Klavier und Violine sowie die Partys mit DJ und guter Stimmung sind beliebt. Gefeiert werden auch Silvester und Weihnachten. Reservierungen für die Feiertage, Weihnachtsfeiern und den Jahreswechsel werden bereits entgegengenommen.

Von PR/LMG