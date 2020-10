Die „Glanz-Gans“ gewinnt beim Gänseessen der Alten Wirte

Leipzig

Die Gänse kamen auf den Tisch im Restaurant Apels Garten – mit Abstand natürlich. Seit mehr als 20 Jahren beliefert Günther Fritsche unter anderem die Kümmel Apotheke, zum Gänseessen vertreten durch Laszlo und Attila Karoly, Zill’s Tunnel mit drei Generationen der Wirtsfamilie Geyer und Gastgeber Maik Quinque von Apels Garten.

„Wir halten die Fahne der Tradition auch in Zeiten der Pandemie hoch und achten in unseren Unternehmen streng auf die Einhaltung der Hygieneregeln“, sagt er. Bei der Verkostung hat die polnische Gans klar gewonnen – sie bestach vor allem durch ihren seidenen Glanz und ihre Saftigkeit.

Auf eine wahre „Glanz-Gans“ können sich die Gäste also freuen – nach kulinarischer Tradition steht sie ab dem Martinstag am 11. November wieder oben auf den Speisekarten in Zill’s Tunnel, Apels Garten, Kümmel Apotheke und Thüringer Hof.

Guten Appetit!

Von PR/LMG