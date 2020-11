Die Kraft der Gewürze im Indian Crown entdecken

Leipzig

Kulinarische Vorfreude auf die Adventszeit! Dann strahlt das Indian Crown wieder in prächtigem Glanz. Wer sich von Speisen verwöhnen lassen, Wohlbefinden und Gesundheit tanken will, dem bietet das Indian Crown – nach der vorübergehenden Schließung im November – alles, was das Genießer-Herz begehrt.

Das beliebte Restaurant im Leipziger Zentrum empfängt ab Dezember seine Gäste in gewohnt glanzvollem Rahmen. „Wir haben schon viele Buchungen“, freut sich das Team um Restaurant-Chef Anokh Ghuman auf den Weihnachtsmonat. „Unbeschwertes Genießen ist durch das Hygienekonzept mitSicherheitsabstand und Plexi­glas garantiert.“

Die Kraft der Gewürze

Die Speisekarte umfasst Variationen aus Lamm, Huhn, Fisch, Ente oder Garnelen sowie eine Fülle vegetarischer und veganer Gerichte – verfeinert mit original ­indischen Gewürzen. Kurkuma, Ingwer, Kreuzkümmel, Koriander oder Kardamom liefern nicht nur den authentischen Geschmack, ihre Kraft stärkt auch das Immunsystem! „Die Gewürze werden von uns selbst gemahlen und nach einem ­Familienrezept gemischt“, sagt Anokh Ghuman, der auch das Masala im Ober­geschoss der Hauptbahnhof-Promenaden betreibt.

Masala im November geöffnet

Masala: ein Name – ein ­kulinarisches Programm. Denn Masalas sind verschiedene Gewürzmischungen, mit denen Curry zubereitet wird. Und Curry vereint viele wirksame „Anti-Viren­ Gewürze“. Enthalten sind sie in Suppen, pikant gewürzten Fleisch- und Fischgerichten oder in den vegetarischen Speisen. Auch im November können hungrige Gäste die Menüs mitnehmen oder sich diese nach Hause oder ins Büro liefern lassen (ab 20 Euro). Gesunde Gute-Laune-Gerichte fürs Wohlbefinden.

Indian Crown

Reichsstraße 15

04109 Leipzig (Zentrum)

Tel.: 0341 25699737

www.indian-crown.de

Masala Indian Food

Willy-Brandt-Platz 7

Promenaden Hauptbahnhof

04109 Leipzig (Zentrum)

Tel.: 0341 99394774

www.masala-indianfood.de

