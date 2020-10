Die besten Präsente für Genießer im Weinhaus Vogler

Leipzig

Was gehört außer dem Braten zu Weihnachten? Geschenke, klar! Und die bietet Gunda Vogler in ihrem Geschäft. Der Klassiker ist ihre beliebte „Leipziger Weinsinfonie“ mit Rot-, Weiß- und Roséwein, Prosecco und Trüffeln. Nicht nur Weinliebhaber, auch Whiskytrinker werden hier glücklich gemacht. Denn mit edlen Tropfen und Raritäten ist Gunda Vogler längst zur Institution für guten Whisky in Leipzig geworden.

Dazu verwöhnen Feinkost, Schokolade und Kaffee den Genießer-Gaumen. Aus dem Sortiment stellt Gunda Vogler individuelle Präsente zusammen. Um das Weihnachtsgedränge zu vermeiden gilt: Zeitig kaufen oder vorbestellen!

Große Ehre: Vom „Feinschmecker“-Magazin wurde das Weinhaus für die „Vinothek des Jahres“ nominiert – bis zum 19. Oktober braucht es viele Stimmen im Voting! Wie man helfen kann, steht auf der Website.

Weinhaus Vogler | Coppistraße 97 | 04157 Leipzig ( Gohlis) | Tel.: 0341 46376732 | www.weinhaus-vogler.de

