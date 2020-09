Die schwarzen Bullen: Neuer Whisky im Weinhaus Vogler

Leipzig

„Ich habe wieder etwas Tolles gefunden“, verspricht Gunda Vogler und meint damit einen zwölfjährigen und einen achtjährigen Blended Scotch Whisky vom Abfüller Duncan Taylor. „Nicht die Roten Bullen, sondern Black Bull, das passt doch super zu Leipzig,“ ergänzt die Inhaberin vom Weinhaus Vogler lachend.

Bestellt hat sie ihn wegen des Namens. „Es stellte sich heraus, dass er auch noch schmeckt! Mit ausgeprägten Noten von dunkler Schokolade, Toffee und Vanille, im Abgang mit einer wunderbaren Cremigkeit. Der überzeugt sogar Single-Malt-Liebhaber.“ In seiner eleganten Flasche mit Hochlandrind macht der Whisky als Geschenk – nicht nur für Bullen-Fans – eine hervorragende Figur.

Anzeige

Beruhigend, denn Weihnachten nähert sich. Wer ohne Wartezeiten Genießergeschenke shoppen möchte, macht das in diesem Jahr am besten rechtzeitig – im Laden oder per Bestellung.

Weinhaus VoglerCoppistraße 97, 04157 Leipzig ( Gohlis) Tel.: 0341 46376732www.weinhaus-vogler.de

Von PR/LMG