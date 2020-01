Leipzig

Es duftet nach Orangen und Zitronen, leise plätschert Wasser im Trevi-Brunnen, Vögel zwitschern und unter Palmenblättern wartet ein liebevoll gedeckter Tisch auf zwei Liebende. Romantik pur. Wer zum Valentinstag die Liebste oder den Liebsten mit einem Candlelight Dinner verwöhnen möchte, der liegt mit dem Don Giovanni in Kleinzschocher goldrichtig. Eröffnet wird die kulinarische Oper in vier Gängen mit einem Aperitif und Antipasti dell’Amore. Im Hauptgang munden zarte Kalbssteaks gespickt mit Salbei und Parmaschinken an Blattspinat. Vegetarier dürfen sich auf „Tri di Pasta Vegetaria“ freuen. Süße Krönung des Menüs ist ein aphrodisierendes Mousse au Chocolat.

Der besondere Abend kostet 40 Euro pro Person. Eine Reservierung ist erwünscht.

Don GiovanniSchwartzestraße 1- 3,04229 Leipzig ( Kleinzschocher) Tel.: 0341 3088880www.don-giovanni-leipzig.de

Von PR/LMG