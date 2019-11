Leipzig

Im Advent zieht das Don Giovanni alle kulinarischen Register, die die italienische Küche zu bieten hat: Mit den Weihnachtsmenü und den Firmenweihnachtsfeiern unter dem Motto „ein Kessel Buntes“ laden festlich gedeckte Tische ein.

Einige Termine für „ein Kessel Buntes“ sind fast schon ausverkauft, man sollte sich also beeilen. Es hat sich herumgesprochen, dass ein Abend mit großem Büffet und Live Band in Leipzigs ältestem italienischen Restaurant ein besonderes Flair hat. Zu sechs Firmenfeier-Terminen ab dem 21. November werden Gäste mit einem Glühwein begrüßt und es spielt Arend Kraus mit Band auf, während das Büffet und eine Live-Cooking-Station den Gaumen schmeicheln. Ab vier Personen und bis zu 120 Mitarbeitern ist man dabei. Reservierungen (39,99 pro Person) telefonisch unter 0341 3088880 oder per E-Mail an hotel@don-giovanni-leipzig.de.

Wer sich im Advent ein Drei-Gänge-Menü vom Feinsten gönnen möchte (28,50 Euro pro Person), kommt zum Weihnachtsmenü vom 1. bis 26. Dezember ins Don Giovanni. Auch hier bittet das Restaurant um Reservierung, die man im Mail-Betreff als „ Weihnachtsmenü“ kenntlich macht. Wildsüppchen, Gänsebrust, Südtiroler Apfelblaukraut, Bratapfel – der italienische Avvento ist voller vorweihnachtlicher Küchendüfte.

Don Giovanni

Schwartzestraße 1-3

04229 Leipzig

Tel.: 0341 3088880

www.don-giovanni-leipzig.de

