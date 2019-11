Leipzig

Feiernde und Feinschmecker fühlen sich wohl im Greenline Hotel Residenz. Das hat gleich mehrere gute Gründe: Als Gastgeber mit Herz und Seele bereiten Jochen Naumann und seine Mitarbeiter ihren Besuchern eine exquisite Küche mit frischen und abwechslungsreichen Speisen. Zu den gesunden Leckereien kommt die erholsame und freundliche Atmosphäre im Hotel selbst.

Dessen Lage im idyllischen Hohenheida, dem nördlichsten Ortsteil von Leipzig, macht nach ausgiebigem Tafeln oder Feiern Lust auf einen Spaziergang im Grünen. Kleine Exkursion gewünscht? Das Leipziger BMW-Werk mit seiner eindrucksvollen Architektur ist schon nach 500 Metern zu bewundern. Und auch die Neue Messe, der Flughafen Leipzig-Halle oder das Stadtzentrum sind nicht weit. Das wissen natürlich besonders die Besucher von außerhalb zu schätzen. Doch egal ob von nah oder fern – ob das Hotel Residenz individuell oder als Gast einer Firmen- oder Familienfeier besucht wird: Im gemütlichen Restaurant oder in den separaten Räumen – Resi 43 – werden die unterschiedlichsten Feierlichkeiten zum Erlebnis. Dann heißt es für bis zu 50 Personen: Es ist angerichtet! Je nach Wunsch – à la carte oder am Büfett.

Wer Letzteres noch nicht probiert hat – der Brunch ist eine Institution. Bereits seit mehr als zehn Jahren kommen die Freunde des späten Frühstücks mit Mittagsbüfett in die Residenzstraße. Denn ob herzhaft oder süß – der Brunch bietet samstags und sonntags ab 11 Uhr eine verlockende Auswahl an Speisen. Getränke wie Wein, Bier, Prosecco und Alkoholfreies sind im Preis von 28 Euro enthalten. Gern wird der Wochenend-Brunch auch ganzjährig für Familien- oder Firmenfeierlichkeiten genutzt – jetzt, passend zur Saison, auch mit leckeren Gerichten, die wieder aufwärmen und die kalte Jahreszeit in eine Genießerzeit verwandeln.

Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit? An den Adventssonntagen wird ein knuspriger Gänsebraten aufgetischt. Dann kommt die butterzarte Gans aus dem Küchenofen und wird vor den Augen der Gäste zerlegt. Ebenso am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Darüber hinaus lockt ein Spezialitätenbrunch mit Köstlichkeiten, Getränke gibt es für 44 Euro inklusive. Der singende Weihnachtsmann höchstpersönlich wird für Unterhaltung sorgen. Gern kann auch noch für Silvester gebucht werden. Bequem lässt sich danach in den gemütlich eingerichteten Ein- oder Doppelzimmern übernachten. (Reservierung erwünscht: reservierung@­hotel-residenz-leipzig.de)

Hotel Residenz

Residenzstraße 43

04356 Leipzig

Tel.: 034298 450

www.hotel-residenz-leipzig.de

Von PR/LMG