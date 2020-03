Leipzig

Den Osterhasen schon gesehen? Nein? Man könnte es auf dem Freisitz vorm Wirtshaus Paulaner im Zen­trum von Leipzig versuchen, da soll er schon mal gesichtet worden sein ...

Kein Wunder, allein das Spezialitätenbüfett „ Ostern“ am 12. April hat für Genießer einiges zu bieten. Von 12 bis 15 Uhr wird hier für 23 Euro pro Person nach Herzenslust getafelt. Natürlich kommen dabei frühlingshafte, frische Gerichte aufs Büfett. Spargelcremesuppe, Salate und Tomate-Mozzarella geben den Auftakt für geräucherten Fisch, Barschfilet auf Wurzelgemüse, Ochsenbäckchen in Biersoße, Tranchen von der Lammkeule und vieles mehr. Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann telefonisch oder per E-Mail buchen.

PaulanerKlostergasse 504109 Leipzig (Zentrum) Tel.: 0341 3505980www.paulaner-leipzig.deReservierungen: info@paulaner-leipzig.de

Von PR/LMG