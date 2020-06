Schkeuditz

Wir sind wieder für Sie da – unter diesem Motto hat der Gasthof zur Landesgrenze wieder von Mittwoch bis Sonntag jeweils ab 11.30 Uhr geöffnet. Bei schönem Wetter lädt die sonnige Terrasse und der schöne Biergarten ein – hier kann man wunderbar entspannen, und unter den großen Kastanien können die Gäste sich endlich wieder bedienen lassen. Wieder angelaufen ist der Kartenverkauf für die hauseigenen Veranstaltungen, so für die Tanzabende am 19. September und 24. Oktober, den Kabarettabend mit Manni am 1. Oktober, das

festliche Weihnachtsbuffet für die ganze Familie am 25. und 26. Dezember sowie die Silvesterparty am 31. Dezember mit Büfett, Tanz, Feuerwerk und vielem mehr. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell seine

Anzeige

Eintrittskarten sichern! Passend zur warmen Jahreszeit gibt es eine Neuigkeit für alle, die einen gemütlichen Start in die Woche lieben. Ab Juli hat der Gasthof zur Landesgrenze auch am Montag von 11.30 bis 15 Uhr geöffnet. Damit gibt es mehr Möglichkeiten zur Bewirtung, da wegen der vorgeschriebenen Abstände weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Landesgrenze | Äußere Leipziger Straße 104 | 04435 Schkeuditz | Tel.: 034204 378085 | www.gasthofzurlandesgrenze.de | info@gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR/LMG