Schkeuditz

Gepflegt tanzen, aber auf wummernde Discobässe verzichten? Genau das können die Gäste bei der nächsten Auflage des Tanzabends im Saal des Gasthofes zur Landesgrenze. Am 1. Februar ab 20 Uhr lädt DJ Andy zu traditionellen Tanzschritten bei moderner Musik ein – vom Cha-Cha-Cha bis zum Walzer. Bereits ab 17 Uhr lädt der Gasthof zu gepflegtem Essen ein. Um eine rechtzeitige Reservierung wird gebeten. Wer seinen Partner nicht nur mit einem Tanzabend begeistern möchte, ist am 14. Februar zum Valentinstag genau richtig. Am traditionellen Tag der Verliebten gibt es ab 17 Uhr ein Drei-Gänge-Menü oder ein Essen à la carte – bei Kerzenschein und Klaviermusik. Auch hier wird um eine Reservierung gebeten.

Eine Premiere ist für den 13. März ab 20 Uhr im Saal geplant: Anlässlich der Leipziger Buchmesse stellt Andreas Stammkötter seinen Leipzig-Krimi „Weiße Mäuse“ vor. Im Anschluss findet eine Signierstunde statt. Wer vorher deftig speisen möchte, sollte auch für diesen Abend unbedingt reservieren. Für frischen Wind im Saal werden im Verlauf des Jahres weitere Veranstaltungen sorgen. Vor wenigen Tagen musste der Weihnachtsbaum weichen, nun ist wieder Platz für Neues.

Gasthof zur LandesgrenzeÄußere Leipziger Straße 10404435 Schkeuditz Tel.: 034204 378085www.gasthofzurlandesgrenze.de E-Mail: info@gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR/LMG