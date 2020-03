Leipzig

Das Osterfest steht vor der Tür: Wer von Karfreitag bis Ostermontag leckere Gerichte genießen möchte, sollte rechtzeitig reservieren. Im Saal des Gasthofs zur Landesgrenze können die Gäste aus einer eigens erstellten Osterkarte wählen. Rechtzeitig ein Ticket kaufen sollten alle, die am 30. April beim Tanz in den Mai dabei sein möchten. Ab 20 Uhr wird die Tanzband „TrioB XL“ aufspielen. Die Gruppe gastierte bereits vor zwei Jahren in der Landesgrenze. Stichwort Verkauf: Am 1. April beginnt der Kartenvorverkauf, unter anderem für Weihnachten und Silvester. Schnellentschlossene können noch für Freitag, 13. März, 20 Uhr bei der Lesung mit Dr. Andreas Stammkötter dabei sein.

Gasthof zurLandesgrenzeÄußere Leipziger Straße 10404435 SchkeuditzTel.: 034204 378085www.gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR/LMG