Schkeuditz

Tradition ist stärker als jede Krise: Müsste man alle schwierigen Zeiten auflisten, die der historische Gasthof zur Landesgrenze schon überstanden hat, dann käme eine Menge Papier zusammen. Schließlich besteht die Gaststätte schon seit mehr als 400 Jahren. Die erste urkundliche Erwähnung gab es am 1. Juli 1618, damals hatte Adam Knopf den Gasthof für 100 Gulden erworben. Schon bald sollte der Dreißigährige Krieg über das ganze Land fegen.

Doch dem Gasthof und seinen wechselnden Inhabern gelang es immer wieder, das traditionsreiche Lokal am Laufen zu halten. Das ist auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten nicht anders: Gaststätten müssen überall geschlossen bleiben, das öffentliche Leben wurde zurückgefahren.

Doch die Töpfe und Pfannen werden in der Küche des Gasthofes zur Landesgrenze nicht kalt bleiben. Wer am Ostersonntag und am Ostermontag ein leckeres Essen haben möchte, kann sich die Speisen ganz bequem liefern lassen. An beiden Tagen bringt das Team der Gaststätte jeweils von 11 bis 14 Uhr alle gewünschten Spezialitäten direkt ins Haus. Eine Vorbestellung ist unbedingt erforderlich und muss bis spätestens 8. April 15 Uhr erfolgt sein. Bestellungen werden telefonisch (auch per Anrufbeantworter) oder auch per E-Mail entgegengenommen. Das komplette Speisenangebot des Gasthofes für den Ostersonntag und den Ostermontag findet sich auf der Internetseite. Wer möchte, kann Details auch telefonisch oder per E-Mail erfragen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rufen dann zurück und klären alles Weitere.

„Schon jetzt freuen wir uns natürlich darauf, unsere Gäste so schnell wie möglich wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt die gastronomische Leiterin Monika Petrauschke. „Wir alle hoffen, dass sich die Situation schnellstmöglich bessert. Jetzt wünschen wir allen viel Kraft und vor allem Gesundheit.“

Der Festsaal des Gasthofes zur Landesgrenze wird nach dem Ende der aktuellen Einschränkungen wieder für rauschende Feste geöffnet sein. Quelle: Bert Endruszeit

Keine Frage, dass nach dem Ende der aktuellen Krise wieder viele Gäste die gute Küche des Gasthofes zur Landesgrenze genießen werden – und auch wieder im Festsaal das Tanzbein schwingen.

Zur Landesgrenze Äußere Leipziger Straße 104 04435 Schkeuditz Tel.: 034204 378085www.gasthofzurlandesgrenze.de info@gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR / LMG