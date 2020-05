Schkeuditz

In den vergangenen Wochen mussten die Türen des Gasthofs Zur Landesgrenze geschlossen bleiben. Doch der Lieferservice zu den Osterfeiertagen und das Grillangebot am 1. Mai erfreuten sich großer Beliebtheit, zahlreiche Gäste nutzten den Abholservice.

Jetzt hat das Warten ein Ende – seit dem 15. Mai hat der Gasthof wieder wie gewohnt ab 11.30 Uhr geöffnet. Und nun steht auch schon der Männertag vor der Tür: An diesem Tag werden die Besucher ab 10 Uhr mit gegrillten Leckereien und kalten Getränken begrüßt. Auch am Pfingstwochenende freut sich das Team auf schönes Wetter und viele Gäste, geöffnet ist ab 11.30 Uhr. „Wir hoffen, dass sich alle Gäste an die geltenden Hygiene-Bestimmungen halten, damit wir erfolgreich durchstarten können“, so die gastronomische Leiterin Monika Petrauschke.

Anzeige

Zur Landesgrenze

Weitere LVZ+ Artikel

Äußere Leipziger Straße 10

404435 Schkeuditz

Tel.: 034204 378085

www.gasthofzurlandesgrenze.de

info@gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR/LMG