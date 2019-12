Großpösna

Es duftet nach Lebkuchen und überall hört man festliche Musik. Keine Frage, Weihnachten ist zum Greifen nah. Und wie jedes Jahr stellen sich alle die Frage: Was soll ich nur verschenken? Gutscheine unter dem Weihnachtsbaum sind dann DIE Idee. Erinnerungen und erlebte Momente bleiben, während materielle Geschenke schnell in Vergessenheit geraten. Der gemeinsam genossene Sonnenuntergang am Störmthaler See bleibt in Erinnerung – als besonderes Erlebnis.

Im Lagovida bieten sich eine ganze Reihe an Möglichkeiten und Gelegenheiten, unvergessliche Augenblicke zu genießen: beispielsweise kulinarisch bei einem guten Essen und köstlichen Wein. Ein Wertgutschein erlaubt die größtmögliche Flexibilität. Oder wie wäre es mit einem Gutschein für einen Winterbrunch, eine erotische Lesung, einen Themenabend oder ein Kriminal-Dinner? Mit Lagovida ist es ganz einfach, Freude zu verschenken.

Lagovida

Hafenstraße 1

04463 Großpösna

Tel.: 034206 7750

www.lagovida.de

Von PR/LMG