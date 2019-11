Leipzig

Nicht nur in der Vorweihnachtszeit spielt die Ente die Hauptrolle auf der Speisekarte im Schlosskrug Gundorf. Das ganze Jahr über serviert die hauseigene Braterei das knusprige Federvieh in vielen verschiedenen Varianten – immer unter dem Motto „ein Stückchen Heimat“. Die Entenbraterei ist über Leipzig hinaus bekannt und beliebt. Daher sollten Gäste ihre Plätze am besten reservieren.

Vormerken können sich Fans von leckerem Essen und lustigen Pointen den 4., 5. und 6. Februar 2020. Dann kommt Thomas „Manni“ Störel mit seinem Programm „Manni macht die Mädels munter“ in den Schlosskrug Gundorf. Vor dem lustigen Abend wird ein köstliches Drei-Gänge-Menü serviert. Reservierungen werden natürlich bereits jetzt entgegengenommen – und sind übrigens ein tolles Geschenk für die Liebsten zu Weihnachten.

Schlosskrug Gundorf

Leipziger Straße 204

04178 Leipzig

OT Böhlitz-Ehrenberg, Endhaltestelle der Linie 7

Tel.: 0341 5501840

www.schlosskrug-gundorf.de

Mehr Aktuelles aus der Theke Aktuelle Meldungen aus der Theke, Restaurantempfehlungen, Rezeptideen, Gewinnspiele und vieles mehr gibt es hier.

Von PR/LMG