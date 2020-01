Leipzig

Der Gourmet Palast in Leipzig-Plagwitz – ein Ort der Superlative. Bis zu 400 Gäste finden in dem stilvoll eingerichteten Restaurant Platz. Ein üppiges Büfett lädt zu einer wahren Geschmacksreise. Massenhafte Ansammlungen Hungriger sucht man hier aber vergebens. Denn der Gourmet Palast ist in Separees unterteilt. Das macht den Aufenthalt gemütlicher und intimer.

Was das Herz begehrt

Leise Musik im Hintergrund, stattliche Kronleuchter über den Gästen, schwarzer Marmor an den Wänden, chinesische Vasen in den Regalen – es ist chic, aber nicht steif. Der Gourmet Palast ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Im Zentrum steht ein großzügiges Büfett: Fleisch und Fisch, Salate und Sushi, eine Vielzahl roher Speisen, die vor den Augen der Gäste am mongolischen Barbecue zubereitet werden. Selbst gemachte Desserts laden zu einem süßen Abschluss ein. Auch bei den alkoholfreien Getränken ist Selbstbedienung angesagt. Das Restaurant setzt auf das Konzept „all you can eat and drink“. Kühlschränken können Limonaden und Säfte entnommen werden, in unmittelbarer Nähe stehen Kaffee und Tee. Bier und Wein werden an der Bar ausgeschenkt, sie kosten extra. Mittags von 11.30 bis 15 Uhr kostet das Büfett ohne Barbecue 13,90 Euro pro Person. Das Abendbüfett inklusive Barbecue kostet montags bis donnerstags 23,90 Euro, an den übrigen Tagen 25,90 Euro.

Größere Gruppen willkommen

Mit seinem Angebot spricht das Restaurant Leipziger jeden Alters an. Auch Familien können hier entspannt speisen, denn das Restaurant verfügt über ein Spielzimmer mit Beschäftigungs-Boards an den Wänden, Tablets, übergroßen Duplosteinen und mehr. Damit die Eltern entspannt am Tisch sitzen bleiben können, während ihre Kids toben, ist die Wand zwischen ihnen verglast. Auch Tagestouristen und Reisegruppen sind willkommen. Sie alle finden gleich vor dem Lokal kostenlose Parkplätze; selbst für Reisebusse ist hier Raum. Ob für ein Dinner zu zweit, ein Familienessen oder eine Firmenfeier – der Gourmet Palast vereint für sie alle Gastlichkeit und Genuss.

GoPalast Gmbh

Zschochersche Straße 82a

04229 Leipzig (Plagwitz)

Tel.: 0341 49258288

www.gopalast.de

